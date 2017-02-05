STC حلول تتسلم رخصة خدمات التصديق الرقمي من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

صراحة – محمد المحسن : تسلمت STC حلول رخصة تقديم خدمات التصديق الرقمي (الفئة الأولى) من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك في مقر الهيئة بالرياض، حيث تسلم الرخصة الدكتور سلطان حسن بن سعيد الرئيس التنفيذي لـSTC حلول الرخصة من معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور/ عبد العزيز بن سالم الرويس.

واعرب الدكتور سلطان بن سعيد، الرئيس التنفيذي لـ STC حلول عن سعادته بحصول الشركة على هذه الرخصة التي تأتي امتداداً لنهج STC حلول بالتوسع في تقديم حلول أمن المعلومات ودعم المنشآت في تقديم الخدمات الالكترونية بشكل آمن للإسهام في دعم خطة التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، وذكر بن سعيد أن حصول STC حلول على الرخصة سيمكنها من إصدار وتصديق الشهادات الرقمية للأفراد والموظفين في المنشآت الخاصة والعامة ونطاقات مواقع الانترنت لتمكين العملاء من التحول إلى التعاملات الإلكترونية بموثوقية وأمان.

جدير بالذكر أن خدمات التصديق الرقمي لها تأثير على التعاملات الالكترونية للقطاع الحكومي والخاص.والأفراد في مجالات تشفير المعلومات والوثائق المتبادلة على الانترنت والبريد الالكتروني، وفي توقيع وتصديق الوثائق والبريد الالكتروني رقمياً، والتحقق من هوية الافراد والموظفين ونطاقات مواقع انترنت المنشآت من خلال شهاداتهم الرقمية المصدقة.