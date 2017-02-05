الإخلاء الطبي بالقوات المسلحة ينقل 2200 مريض خلال 2016

صراحة – فيصل القحطاني : نقلت طائرات أسطول الإخلاء الطبي الجوي التابعة للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة 2200 مريض للعلاج داخل المملكة وخارجها خلال عام 2016 .

وأوضحت إدارة الإخلاء الطبي الجوي أن عدد المنقولين لتلقي العلاج داخل المملكة بلغ ( 1977 ) حالة في حين بلغ عدد المنقولين خارج المملكة ( 223 ) ، مفيدةً أن عمليات النقل تأتي ضمن الخدمات الصحية التي توفرها الدولة على كافة الأصعدة ضمن الاستراتيجية العامة لتطوير القوات المسلحة وعمل الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدؤوب والمتواصل لتحقيق مزيداً من الارتقاء بالخدمات الوقائية والعلاجية ومواكبة كل جديد في القطاع الصحي .

وأكدت الإدارة أن أسطول الطائرات الذي يضم طائرات عامودية ونفاثة مجهزة بأحدث ماتوصلت إليه التقنيات الطبية من خلال الطواقم الطبية والملاحية المؤهلة والمدربة بأعلى المعايير العالمية لتنفيذ المهام والواجبات الإنسانية وتقديم الخدمات على مدار الساعة .

يذكر أن الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة خصصت الرقم الموحد ( 290006657 ) والبريد الإلكتروني ( ( COMMS@MEDEVAC.NET.SA لتسهيل إجراءات التنسيق والمتابعة لمن صدرت أوامر النقل سعياً إلى التواصل مع المستفيدين من الخدمة على مدى 24 ساعة لتحقيق أفضل الخدمات لمن تتطلب حالتهم الصحية والاسعافية .