الراجحي يتأهل إلى نهائيات كأس العالم لقفز الحواجز

صراحة – نواف العايد : تأهل الفارس عبدالرحمن الراجحي للمرة الأولى إلى بطولة كأس العالم لقفز الحواجز التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 27 من مارس المقبل وتستمر لمدة خمسة أيام.

وجاء تأهل الراجحي عقب تحقيقه المركز الثاني في الترتيب العام للدوري العربي المؤهل لكأس العالم الذي اختتمت جولاته أمس في مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحده وتصدره الشيخ علي بن خالد آل ثاني.

وعبر الفارس عبدالرحمن الراجحي عن اعتزازه وفخره بهذا الإنجاز الذي يسجل باسم الوطن ثم له كفارس يتطلع إلى تحقيق المزيد من الانتصارات في المحافل الدولية، وقال: “الحمدلله على هذا التأهل الذي جاء بفضل الله ثم بفضل دعم والدي بدر الراجحي وحرصه على تحقيق هذا الإنجاز وحضوره جميع المنافسات والعمل على تذليل كافه الصعوبات ، كذلك لا أنسى وقوف رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد ومتابعته الدائمة لنا” .

وأوضح الراجحي أنه وضع مع بداية الموسم هدف التأهل لكأس العالم وخوض منافسات الدوري العربي للفروسية ابتداءً من الجولة الأولى في المغرب أعقبها المشاركة في جميع الجولات، مشيرا إلى أن المنافسات كانت قوية خاصة من قبل الفرسان القطريين الحريصين كل الحرص على التواجد في هذا المحفل الدولي بعد فراغهم من الأولمبياد والتركيز على كأس العالم.