الأمير مشاري بن سعود يوجه بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وسرعة إنهاء معاملاتهم

صراحة – فيصل القحطاني : استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة الْيَوْمَ ،عدداً من المواطنين بمحافظة المخواة ، وذلك في إطار جولات سموه التفقدية للقطاع التهامي.

واستمع سموه إلى مطالبهم واحتياجاتهم، ووجه سموه المحافظ والمسؤولين بسرعة إنجاز المعاملات والعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين .

ونوّه أمير الباحة بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – من اهتمام ورعاية بالمواطنين وتلمس احتياجاتهم عن قرب بما يحقق الراحة والرفاهية لهم .

من جانبه أعرب محافظ المخواة الدكتور محمد بن جمعان دادا عن شكره لسمو أمير الباحة على ما يوليه من اهتمام بالمحافظة وأبناءها ، موضحاً أن المحافظة والإدارات الحكومية تسعى جاهدة لتقديم أفضل الخدمات والعمل الجاد على راحة المواطن تحقيقاً لتوجيهات سموه.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو أمير الباحة احمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات العامة والإعلام خضر بن عبدالرحمن الغامدي .