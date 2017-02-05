تقنية الأحساء تطبق مشروع “بناء القدرات” بشراكة بريطانية سعياً للتشغيل الذاتي

صراحة – محمد المحسن : باشرت شركة التطوير العلمية البريطانية “إنترسيرف” أعمالها في الكلية التقنية بالأحساء مع بداية هذا الفصل التدريبي الثاني كشريك تدريب وتطوير دولي في مشروع “بناء القدرات ” الذي أقرته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بهدف تحسين جودة المخرجات التدريبية للكليات التقنية وملاءمتها للمتطلبات المتجددة لسوق العمل .

جاء ذلك خلال حفل استقبال خبراء التدريب من الشركة البريطانية ، حيث التقى كل خبير من الشركة البريطانية مع ما يرتبط بهم في التخصص ، كما قاموا بجولة ميدانية على مباني وأقسام الكلية والاطلاع على المعامل والمختبرات والقاعات التدريبية والمرافق المساندة.

وأوضح عميد الكلية عادل بن عبدالله المحبوب أن برنامج « بناء القدرات » مشروع وطني يسهم في تطوير مهارات وقدرات أبناء الوطن في المجالات التقنية والمهنية حيث يعتبر أحد نماذج الشراكة الاستراتيجية التي تنفذها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مع مؤسسات القطاع الخاص الدولية بهدف تطوير وتعزيز قدرات الكليات التقنية القائمة وتحسين جودتها وزيادة طاقتها الاستيعابية ، ودعمها لتحقيق متطلبات التشغيل الذاتي، حيث يركز برنامج بناء القدرات على تقديم برامج تدريبية مكثفة ومتخصصة لمدرّبي الكليات والموظفين الإداريين والفنيين إلى جانب العمل مع قيادات الكليات من أجل تعزيز المهارات القيادية وتحسين الممارسات الإدارية والإشرافية، ومتابعة تطوير البرامج والخطط التدريبية والحقائب التدريبية لتتوافق أكثر مع حجم وطبيعة وحاجة سوق العمل السعودي.

وأضاف أن عقد الشراكة مع الكلية يمتد لثلاث سنوات بمشاركة (30) خبير تدريب وتطوير سيعملون على نقل الخبرة للمدربين والإداريين ،وسيتم التركيز على تطوير قدرات المكلفين بالأعمال القيادية والكادر الإداري بالكلية ، وتطوير قدرات مدرّبي الكلية على يد الخبراء الدوليين في كل تخصص ،وتقديم الخدمات المساندة للعملية التدريبية مثل أعمال تقنية المعلومات والعمليات الإدارية والمالية، وخدمات المتدربين ، وكذلك تطوير المناهج والحقائب التدريب حسب الضرورة وبشكل يتوافق مع المعايير المهنية الوطنية.