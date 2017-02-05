نجاح أول عملية قسطرة للقلب بمنطقة الجوف

صراحة – خالد الحسين : شهد مركز القلب بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصيصي بمدينة سكاكا اليوم إجراء أول عملية قسطرة قلبية تكللت ولله الحمد بالنجاح وخرج المريض سالما معافى.

وقد أجريت العملية لمريض يعاني من جلطة قلبية أدخل على إثرها لغرفة العمليات لإجراء عملية قسطرة على يد طاقم طبي سعودي.

وثمنت الصحة جهود الطاقم الطبي المشارك بأول عملية , مؤكدة سعيها لتطوير الخدمات الصحية وفق تطلعات وتوجيهات ولاة الأمر – حفظهم الله – .

وأوضحت الوزارة أن العمل جاري على تكوين شراكات ثنائية مع مراكز القلب الكبرى في المملكة لتبادل الخبرات والاستشارات عن طريق الاتصال المرئي ، مفيدة أن الخطة المستقبلية لمركز الجوف بأن يصبح المركز المرجعي لخدمة مناطق الشمال كافة.

يذكر أن المركز زاره معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة خلال الشهر الماضي للتأكد من جاهزيته والعمل على استكماله ، حيث جهز بأحدث الأنظمة والمعدات الطبية.