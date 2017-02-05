وزارة العمل بمكة المكرمة توقع مذكرة تعاون مع جمعية المودة للتنمية الأسرية

صراحة – فيصل القحطاني : وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة اليوم، مذكرة تعاون مع جمعية المودة للتنمية الأسرية بجدة ،تتمحور حول 3 مشاريع ، تضم 15 فعالية لتأهيل منسوبي فرع الوزارة عبر برنامج دورات متخصصة في التنمية الأسرية ، وذلك فقاً لمستهدفات الرؤية الوطنية 2030.

ووقع الاتفاقية مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن محمد العليان، مع مدير عام جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة محمد بن علي آل رضي، وذلك بمقر الجمعية بجدة.

وأفاد مدير عام الجمعية أن هذه الشراكة تهدف لإنجاز الأهداف المشتركة فيما بين الطرفين ، وتوثيق التعاون لتفعيل ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية، مشيراً إلى أن الشراكة تتضمن إنجاز برنامج شراكة وتعاون من أجل تنسيق جهودهما في مجال التدريب والتوعية.

وأوضح آل رضي أن الجمعية تقدم من خلال هذه الشراكة 3 مشاريع تضم 15 فعالية وبرنامجاً، يتمحور المشروع الأول حول تأهيل منسوبي فرع الوزارة من خلال 9 دورات تنموية حول مهارات الحوار الأسري ، وإدارة ميزانية الأسرة ، والتخطيط الأسري ، والتوازن بين العمل والأسرة ، وأثر الأنماط الشخصية في العلاقات الأسرية ، وطرق التعامل معها وأدوات ، وخصائص التربية للأطفال ، إلى جانب دورات متخصصة في الأمراض الأسرية وأثرها في صحة المجتمع ، والهدي النبوي في التعامل مع الأسرة ، ومهارات إستقرار الأسرة.

وأشار إلى أن الاتفاقية تضمنت عقد سلسلة من الدورات ضمن مشروع تأهيل الأخصائيين ، تشمل إعداد وتأهيل المرشدين الأسريين والتعامل مع المراهقين والتعامل مع المشكلات الأسرية ، إلى جانب تأهيل نزيلات دار الحماية ، وتأهيل دار الضيافة ، وتأهيل مستفيدات الضمان الاجتماعي ، الذي يشمل برنامج الاندماج الاجتماعي ، وبرنامج المستشار الزائر ، وبرنامج رائدات لتمكين المطلقات والأرامل