المتظاهرون في رومانيا يجبرون الحكومة على سحب مرسومها

صراحة – وكالات: اعلن رئيس الوزراء الروماني سورين غريندينو السبت الغاء المرسوم الذي ينص على تخفيف قانون مكافحة الفساد، والذي اثار منذ ايام تظاهرات غير مسبوقة منذ سقوط الشيوعية.

ويامل رئيس الوزراء بذلك تهدئة مئات آلاف الرومانيين الذين يتظاهرون يوميا للمطالبة بسحب مرسوم صدر الثلاثاء دون موافقة البرلمان، ولكن ايضا باستقالة الحكومة القائمة منذ شهر.

وقال رئيس الوزراء الاشتراكي الديموقراطي في تصريح “سنجتمع غدا لالغاء هذا المرسوم”، مؤكدا انه لا يريد “تقسيم رومانيا” بهذا المرسوم الذي يخفف من عقوبات الفساد.

ورحب نحو مئة الف متظاهر في بوخارست باعلان رئيس الوزراء، بحسب وسائل الاعلام اضافة الى عشرات الاف اخرين في باقي البلاد.

وجمعت التظاهرات اليومية نحو 200 الف في رومانيا وهو رقم قياسي منذ الاطاحة بالشيوعية في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 20 مليونا والذي شهد في العقود الاخيرة العديد من الاضطرابات السياسية.

وقالت رالوكا الثلاثينية في بوخارست انها “سعيدة” بتراجع الحكومة لكن “الناس سيبقون حذرين مع هذه الحكومة، وقد اظهروا انهم يريدون الانخراط بشكل اكبر في الحياة السياسية، وهذا امر جديد في رومانيا”.

واشاد رئيس الدولة كلاوس ايوانيس المختصم مع الحكومة ب”خطوة مهمة نحو التطبيع”.

-نظام “رهيب”-

واقر رئيس الوزراء بأن المرسوم أحدث “انقساما في المجتمع”، مجددا التاكيد على ان دافع الحكومة كان ملاءمة القانون الجزائي مع الدستور. كما قالت الحكومة ان هدفها تخفيف ازدحام السجون.

وسيتم اعداد مشروع قانون جديد ليعرض هذه المرة على البرلمان بحسب رئيس الحكومة الذي اكد ان المشروع الجديد لن يتضمن تحديد سقف العقوبة المالية لمرتكب جريمة استغلال نفوذ.

ويخشى معارضو المرسوم تراجع مكافحة الفساد في وقت تمكن فيه قضاة يتحلون بالجراة من فتح مئات ملفات الفساد في السنوات الاخيرة في رومانيا.