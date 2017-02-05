رئيس مجلس الشورى يلتقي عدد من المواطنين تقدموا بمقترحات حول توطين الوظائف الثلاثاء

صراحة – الرياض : يعقد مجلس الشورى بعد غد الثلاثاء اللقاء الأول لمعالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مع عدد من مقدمي العرائض للمجلس من المواطنين حول توطين الوظائف :الفرص والمعوقات بحضور عدد من رؤساء اللجان المتخصصة المعنية ،وذلك في مقر المجلس بالرياض.

ويتناول اللقاء عدة موضوعات من خلال محورين أولهما الاستماع إلى الصعوبات التي تواجه بعض الموظفين السعوديين في القطاع الخاص والمقترحات المقدمة لمعالجة أوضاعهم،أما المحور الثاني للقاء فسيتم فيه الاستماع إلى بعض المقترحات التي تسهم في تعزيز توطين وسعودة بعض القطاعات .

و يأتي هذا اللقاء في اطار جهود المجلس في التواصل مع المواطنين مقدمي العرائض والاستفادة من ما تتضمنه تلك العرائض من مقترحات ومعالجات بناءه بما يعين المجلس على اتخاذ القرارات السديدة في الموضوعات ذات العلاقة التي يدرسها أو تبنى بعض المقترحات الهادفة التي تصب في خدمة الوطن والمواطن .