جامعة الملك سعود تعلن عن مواعيد التقديم على برامج الدراسات العليا

صراحة – الرياض : اعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك سعود عن موعد التقديم على برامج الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه ) للعام الجامعي 1438/1439هـ، والتى ستبدأ من يوم الأحد الموافق تاريخ 15/5/1438هـ الموافق 12/2/2017م وحتى نهاية دوام يوم الخميس 3/6/1438هـ الموافق 2/3/2017م من خلال الرابط التالي:

https://dgs.ksu.edu.sa

وأوضحت الجامعة أن المتقدمين أو المتقدمات لن يتمكنو من الدخول على البوابة إلا بعد حصولهم على (70) درجة في القدرات العامة للجامعيين.

ونوهت الجامعة إلى أن العمادة لن تستقبل أي تقديم ورقي في برامج الدراسات العليا.

ونشرت الجامعة بيانًا ببرامج الماجستير المتاحة بها للعام الجامعي 1438/1439هـ على الرابط التالى :

http://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/774