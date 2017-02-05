وحدات عسكرية يمنية تستعد لشن عمليات مسلحة ضد تنظيم ‏القاعدة في أبين ‏

صراحة – واس : أعلن محافظ أبين اليمنية الخضر السعيدي أن وحدات عسكرية يمنية تلقت تدريبات مكثفة استعداداً لتنفيذ عمليات مسلحة ضد تنظيم القاعدة في بعض المناطق التي تنتشر بالمحافظة.
وأشار المحافظ خلال استقباله اليوم في عدن قائد محور أبين قائد اللواء 15 مشاة اللواء أبو بكر حسين، إلى أن الوحدات العسكرية تنتظرها مهام وطنية، تتمثل في التصدي الحازم لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار متعهدًا بالتصدي للعناصر الإرهابية والخارجة على القانون.
وتأتي الاستعدادات تزامنًا مع مواجهات مسلحة شهدتها مدينة لودر التابعة لمحافظة أبين بين مسلحين تابعين لقوات الحزام الأمني للمحافظة ومسلحي القاعدة، سقط خلالها عدد من القتلى في صفوف التنظيم.