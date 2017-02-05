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5 فبراير, 2017   2622

وحدات عسكرية يمنية تستعد لشن عمليات مسلحة ضد تنظيم ‏القاعدة في أبين ‏

الجيش اليمني

صراحة – واس : أعلن محافظ أبين اليمنية الخضر السعيدي أن وحدات ‏عسكرية يمنية تلقت ‏تدريبات مكثفة استعداداً لتنفيذ عمليات مسلحة ضد ‏تنظيم القاعدة في ‏بعض المناطق التي تنتشر ‏بالمحافظة.‏
وأشار المحافظ خلال استقباله اليوم في عدن قائد محور أبين ‏قائد ‏اللواء 15 مشاة اللواء أبو بكر حسين، إلى أن الوحدات ‏العسكرية ‏تنتظرها مهام وطنية، تتمثل في التصدي الحازم لكل ‏من تسول له ‏نفسه المساس بالأمن والاستقرار متعهدًا بالتصدي ‏للعناصر ‏الإرهابية والخارجة على القانون.
وتأتي الاستعدادات تزامنًا مع مواجهات مسلحة شهدتها مدينة ‏لودر التابعة لمحافظة أبين ‏بين مسلحين تابعين لقوات الحزام ‏الأمني للمحافظة ومسلحي القاعدة، سقط خلالها عدد من القتلى ‏في صفوف التنظيم.‏

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