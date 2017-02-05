وزير النقل اليمني يؤكد أن الموانئ الجوية مؤمنة

صراحة – واس : أكد وزير النقل اليمني مراد الحالمي، أن المطارات اليمنية في ‏المناطق الخاضعة لإدارة الحكومة الشرعية مؤمنة تمامًا وتنعم ‏بالاستقرار الكامل.‏

وأشار الوزير خلال لقاء تشاوري نظمته اليوم في عدن، هيئة ‏الطيران المدني والأرصاد اليمنية، لمسؤولي المطارات وقيادات ‏النقابات فيها، إلى عدم وجود أي خطورة على عودة الرحلات ‏الجوية إلى اليمن.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن وزير النقل اليمني شدد خلال اللقاء على ضرورة أن تباشر هيئة الطيران المدني ‏والأرصاد أعمالها وصلاحيتها من العاصمة المؤقتة بشكل دائم، ‏مشيدًا بالدور الكبير الذي تبذله الحكومة والتحالف العربي لإعادة ‏تأهيل المطارات اليمنية وتشغيلها في ظل الظرف الاستثنائي ‏الذي تمر به البلاد.