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5 فبراير, 2017   2484

وزير النقل اليمني يؤكد أن الموانئ الجوية مؤمنة

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صراحة – واس : أكد وزير النقل اليمني مراد الحالمي، أن المطارات اليمنية في ‏المناطق الخاضعة لإدارة الحكومة الشرعية مؤمنة تمامًا وتنعم ‏بالاستقرار الكامل.‏
وأشار الوزير خلال لقاء تشاوري نظمته اليوم في عدن، هيئة ‏الطيران المدني والأرصاد اليمنية، لمسؤولي المطارات وقيادات ‏النقابات فيها، إلى عدم وجود أي خطورة على عودة الرحلات ‏الجوية إلى اليمن.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن وزير النقل اليمني شدد خلال اللقاء على ضرورة أن تباشر هيئة الطيران المدني ‏والأرصاد أعمالها وصلاحيتها من العاصمة المؤقتة بشكل دائم، ‏مشيدًا بالدور الكبير الذي تبذله الحكومة والتحالف العربي لإعادة ‏تأهيل المطارات اليمنية وتشغيلها في ظل الظرف الاستثنائي ‏الذي تمر به البلاد.

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