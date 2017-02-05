طالبات جامعة الأميرة نورة يحصدن جوائز متقدمة في مسابقة إنتاج الفيلم القصير

صراحة – واس : حصلت طالبات جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة بكلية التصاميم والفنون – قسم التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية – على مراكز متقدمة في مسابقة مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن محمد لإنتاج الفيلم القصير” أحكام صلاة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية “، وذلك ضمن فعاليات الملتقى الشرعي الأول للأشخاص ذوي الإعاقة.

ونالت الطالبة سمية السعيد على المركز الثالث , والطالبتين مجدية آل مكي , وحصة البراك على المركز الرابع , والطالبة أثير الخلف على المركز الخامس، والطالبتين رزان العقل ونورة المزروع على المركز السادس .

وقدمت عميدة كلية التصاميم والفنون الدكتورة صيتة المطيري التهنئة والتبريكات للطالبات الفائزات , متمنيةً لهن مزيداً من التفوق والنجاح، مؤكدة على أن الكلية بأقسامها المختلفة تدعم وتتبنى إبداعات الطالبات وتقدم كل مايمكّنهن من التميز والإبداع ليكن خير من يمثل المملكة في المحافل المحلية والدولية.

من جانبها أشارت رئيسة قسم التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية الدكتورة سوزان اليحيى إلى أن القسم يحرص على الاهتمام بالطالبات وتدريبهن لتقديم مخرجات تعليمية منافسة تلبي احتياجات سوق العمل السعودي مع التركيز على تنمية قدراتهن ومواهبهن.