مسؤولة “ديمقراطية” تدعو لإجراء تحقيق عن علاقة ترامب المزعومة بروسيا

صراحة – وكالات : دعت زعيمة الأقلية في مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى إجراء مكتب التحقيقات الفدرالي تحقيقا حول علاقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المزعومة بروسيا.

وقالت بيلوسي في مقابلة مع قناة “أن بي سي”: “أريد أن أعرف ماذا لدى الروس ضد ترامب، نحن بحاجة إلى أن يحقق الـ “أف بي آي”، في علاقاته (ترامب) السياسية والشخصية والمالية مع روسيا. نريد أن نرى كشوفاته للضرائب”.

يذكر أن ترامب نفى قبل أيام من تنصيبه الأنباء، التي صدرت عن شبكة “سي إن إن” بأن رؤساء أجهزة الاستخبارات في بلاده أعلموه بوجود أدلة مزعومة عن معلومات لدى موسكو ضده. وكتب ترامب على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في الـ10 يناير/كانون الثاني الماضي: “أخبار مزورة، مطاردة شاملة للأشباح”.