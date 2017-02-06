ارتفاع ضحايا الثلوج في أفغانستان إلى 100 قتيل

صراحة – وكالات : ارتفع إجمالي عدد ضحايا الانهيارات التي سببها تساقط للثلوج استمر لأيام في أفغانستان إلى أكثر من 100 قتيل خلال الثلاثة الأيام الأخيرة بالإضافة إلى عشرات الجرحى.

ويشار إلى أن عدد الضحايا ارتفع بعد أن عثر على 50 جثة داخل إحدى القرى، حسبما أفادت وكالة “فرانس برس” الأحد 5 فبراير/شباط.

ونقلت “فرانس برس” عن المتحدث باسم وزارة إدارة الكوارث الأفغانية، عمر محمدي، قوله إنه “غمر انهيار ثلجي بشكل كامل قريتين في منطقة بارغماتال.. وعثر في إحداها على 50 جثة.. ويحاول رجال الإنقاذ الوصول إلى القرية الأخرى”.

يذكر أن السلطات الأفغانية أعلنت في وقت سابق أن عدد ضحايا الانزلاقات الثلجية بلغ 54 شخصا، وأكدت أن عدد الضحايا آيل إلى الازدياد.

وذكرت أن عدد المنازل التي دمرت بسبب الكارثة الجوية وصل إلى 168 منزلا، بالإضافة إلى نفوق المئات من الماشية.

وكانت وكالة “تاس” نقلت في وقت سابق من الأحد، عن وكالة “أسوشيتد برس” قولها إن عددا من الطرق الرئيسة في البلاد أغلقت بسبب الانهيارات، وعلى وجه الخصوص الطريق الواصلة بين العاصمة كابل وقندهار، حيث تقطعت السبل بنحو 250 سيارة وحافلة. وتعمل قوات الجيش والشرطة في المكان.

وتعتبر الانهيارات الثلجية القاتلة في أفغانستان أمرا شائعا خلال فصل الشتاء لوجود الجبال العالية التي تحدها جبال هندو-كوش في الشمال الشرقي، وغالبا ما يؤدي نقص المعدات الملائمة إلى عرقلة عمليات الإغاثة.