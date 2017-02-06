انطلاق النسخة الخامسة لمهرجان الموز والكادي بقرية ذي عين التراثية غدًا

صراحة – فيصل القحطانى : يطلق صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، يوم غدٍ الثلاثاء ، النسخة الخامسة لمهرجان الموز والكادي بقرية ذي عين التراثية في المخواة ، الذي تنظمه الجمعية التعاونية بقرية ذي عين.

وأوضح محافظ المخواة الدكتور محمد بن جمعان دادا المشرف العام على المهرجان أن رعاية سمو أمير منقطة الباحة للمهرجان تأتي تأكيداً على دعم سموه الكريم للمنتج الوطني وفق الرؤى الإستراتيجية لقرية ذي عين التراثية كونها تستعد للإدراج ضمن منظمة اليونسكو العالمية ، مثمناً اهتمام ودعم سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تجاه الحفاظ على التراث العمراني وتحوله من مرحلة الاندثار إلى الازدهار.

من جانبه أشار المشرف على قرية ذي عين التراثية بالمخواة نائب المشرف العام للمهرجان يحيى بن عارف العمري، أن أكثر من 20.000 شجرة موز ستضخ بإنتاجها خلال هذا المهرجان الذي يستمر على مدى يومين ، مشيراً إلى أن المهرجان سيشهد تقطير الكادي والريحان ، عرض للعديد من النباتات النادرة والمعمرة ، إلى جانب تعريف الجمهور تجربة الدكتور احمد قشاش ومبادرته في تحويل مخلفات الحيوانات إلى الغاز الطبيعي.

وبين أنه سيتم تصنيف عرض منتج الموز إلى ثلاث فئات فئة عناقيد الموز البكر الناضج ، وفئة الموز المعد كهدايا ، و فئة الموز العناقيد ، مفيدا ًأن المعرض سيشمل ركناً للطبخات العالمية ، وجناح للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، وجناح آخر للأسر المنتجة ، وجناح الفن التشكيلي ( عين على ذي عين ) ، إلى جانب العديد من الفعاليات والبرامج المصاحبة التي تخص الأسرة والطفل .