اسكتلندا نحو استفتاء جديد بشأن الاستقلال

صراحة – وكالات : قال نائب من حزب الخضر، الذي يعد من الحلفاء الرئيسيين لرئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستيرجن، إن قرارا حول الدعوة لإجراء استفتاء جديد بشأن استقلال اسكتلندا قد يتخذ خلال أسابيع.

وصرح روس غرير النائب والناشط الرئيسي في الاستفتاء الذي جرى عام 2014 والذي رفض فيه الاسكتلنديون الاستقلال،، الأحد 5 فبراير/شباط، بأن توقيت أي استفتاء جديد محتمل في اسكتلندا ستحدده عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتشير استطلاعات الرأي إلى رفض معظم الاسكتلنديين إجراء الاستفتاء.

واسكتلندا هي إحدى أربع دول تشكل المملكة المتحدة إلى جانب إنكلترا وويلز وإيرلندا الشمالية.

وصوتت اسكتلندا، في يونيو/حزيران الماضي، لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي لكنها ستترك الاتحاد لأن المملكة المتحدة ككل صوتت لفعل ذلك.

ويقول القوميون، بزعامة ستيرجن، إن هذا يعني أنه يجب أن يكون لدى اسكتلندا خيار جديد بشأن مستقبلها إذا لم يجر احترام رغباتها كجزء من مفاوضات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.