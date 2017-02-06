مقتل 45 مسلحًا جنوبي أفغانستان

صراحة – وكالات : قتل 45 مسلحًا على الأقل، من بينهم قيادي محلي بحركة طالبان , خلال عمليات شنتها القوات الأفغانية لتطهير عدة مدن تقع في ولاية هلمند جنوبي البلاد، من الجماعات المسلحة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان لها أن المسلحين قضوا خلال عمليات مشتركة شنتها القوات الأمنية ووحدات المدفعية والجيش بإسناد من قبل القوات الجوية، لتطهير ومكافحة الإرهاب، على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية, موضحة أن من بين القتلى قيادي قتل في منطقة جارمسير.

يذكر أن القوات الأفغانية تشن حملات لتطهير المدن من عناصر حركة طالبان والجماعات المسلحة الأخرى التي تستهدف المقار الحكومية والعسكرية في البلاد.