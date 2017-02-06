جامعة الطائف تطلق برنامج الحملة الخليجية لمحاربة السرطان

صراحة – الطائف : أطلقت جامعة الطائف مع بداية الشهر الجاري برنامج الحملة الخليجية لمحاربة السرطان بعنوان “40% وقاية 40% شفاء”، تي تعد الجامعة شريكاً مسانداً فيها.

وأوضحت وكيلة شؤون الطالبات بجامعة الطائف الدكتورة حنان عنقاوي، أن الحملة التي تعد الجامعة شريكاً مسانداً فيها تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي حول عوامل الأخطار المؤدية للإصابة بالسرطان، وتشجيع إتباع نمط غذائي صحي وممارسة النشاط البدني بين جميع فئات المجتمع، ورفع مستوى الوعي الصحي حول طرق الكشف عن السرطان وأهميتها في تحسين فرص الشفاء.

وبينت الدكتورة عنقاوي، أن برنامج الجامعة الخاص بالحملة يتكون من أنشطة وفعاليات متنوعة، منها إطلاق موقع إلكتروني للتوعية والدعم النفسي لمرض السرطان أول أيام الحملةً الموافق للأول من فبراير ٢٠١7 .

وذكرت أن الحملة يصاحبها معرض توعوي يخلله مسابقات، وعرض لوحات تشكيلية للتوعية بالمرض ، عرض منتجات غذائية صحية، ومارثون الجري، ونشاط رياضي .

وأفادت الدكتورة عنقاوي أن الجامعة ستنضم منتدى “أيها السرطان أنا أقوى”، مشتملاً على مجموعة من المحاضرات واللقاءات التي تناقش العديد من المحاور المهمة، مثل: الأمراض السرطانية والمستقبل الواعد للعلاج، وتعزيز الوعي لمكافحة السرطان، والاهتمام بالجانب الوقائي للمرض، وكذلك مناقشة أهمية الجانب الديني والنفسي للمرضى .

وأفادت أنه سيتم بث جميع جلسات المنتدى إذاعياً على موقع جامعة الطائف ، بالتعاون مع وكالة التعليم الإلكتروني، لتحقيق أقصى درجة لاستفادة طلبة الجامعة والجمهور منها ، مشيرة إلى أن تقديم الحملة وافتتاحها وإدارة الجلسات مسند إلى طالبات الجامعة في بادرة الأولى من نوعها في شطر الطالبات لتعزيز وتنمية المهارات القيادية والشخصية للطالبة .