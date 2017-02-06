زلزال بقوة 3ر5 يضرب جنوب غرب إسطنبول

صراحة – وكالات : ضرب زلزال بقوة 3ر5 درجات على مقياس ريختر ولاية “جناق قلعة” جنوب غرب اسطنبول صباح اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية للأنباء عن أورهان طافلي والي جناق قلعة القول إن الزلزال، الذي شعر به سكان اسطنبول ، لم يسفر وفقا للمعلومات الأولية عن ضحايا أو أضرار.

وأضاف الوالي أن فرق رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية توجهت لمركز الزلزال في منطقة “أيواجيك” للتأكد من عدم تسببه في خسائر.

وذكرت دائرة الزلازل التابعة لإدارة الكوارث أن الهزة الأرضية وقعت في الساعة 0351 بتوقيت جرينتش ومركزها يقع على عمق 25ر9 كيلومترا تحت سطح الأرض.