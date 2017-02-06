المؤسسة العامة للحبوب تنتهي من ترسية الدفعة الأولى من الشعير العلفي المستورد لهذا العام

صراحة – الرياض : أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية استيراد كمية ( 1.5 ) مليون طن من الشعير والتي تمثل أولى مناقصات المؤسسة هذا العام 2017م والثانية بعد استلامها لملف الشعير في شهر أكتوبر الماضي .

وأفاد معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أنه تم دعوة عدد (23) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة للمنافسة على مناقصات الشعير التي تطرحها المؤسسة، وتقدمت عدد (22) شركة للمنافسة وتمكنت (9) شركات من الفوز بتوريد عدد (25) شحنة وفقا لأقل الأسعار المقدمة لكل شحنة وبإجمالي كمية بلغت (1.5) مليون طن (+/- 10% ) وموزعة على موانئ المملكة بالبحر الأحمر بواقع (20) شحنة كميتها (1.2) مليون طن ، وموانئ المملكة على الخليج العربي بواقع (5) شحنات كميتها (300) الف طن للتوريد خلال الفترة (مارس-مايو2017م).

وأوضح المهندس الفارس أن هذه الدفعة تمثل الدفعة الاولى لهذا العام بعد أن اتمت المؤسسة ترسية كمية (945) الف طن في شهر ديسمبر الماضي، مشيرا إلى أنه يمكن للمهتمين استعراض السعر والمناشئ المقبولة التي تم التعاقد عليها من خلال الرابط التالي: : http://www.sago.gov.sa/Pages/Import.aspx?=Barley