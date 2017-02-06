تعاوني شمال الرياض ينفذ 512 برنامجاً دعوياً للجاليات استفاد منه 45188 رجلاً وامرأة

صراحة-الرياض:أعلن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال الرياض إسلام 630 رجلاً وامرأة من 12 دولة، هي : أمريكا، بريطانيا، التشيك، الفلبين، سريلانكا، الهند، فيتنام، إثيوبيا، أوغندا، بنين، كينيا وغانا، خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي 1438هـ.

وأوضح نائب مدير المكتب عبدالحكيم الجاسر في استعراضه لتقرير عن الإنجازات التي حققها المكتب خلال الأشهر الأربع الماضية أن الأنشطة والفعاليات الدعوية التي نظمت داخل المكتب وخارجه للجاليات ، أسهمت ــ بفضل الله ــ في هذا الإنجاز ؛ حيث تم خلال الربع الأول من العام 1438هـ عقد 16 ملتقى من ملتقيات “بشائر الخير” الأسبوعية للجاليات ،حضرها 1353 شخصاً، وأسلم منهم 90 .. كما قام دعاة المكتب بتنفيذ 104 جولات دعوية استفاد منها 1519 شخصاً، وأسلم منهم 206 .. ونفذت داعيات المكتب 99 زيارة دعوية للمشاغل النسائية في أحياء شمال الرياض أسلمت خلالها 5 نساء ، و49 زيارة دعوية لمركز رعاية شؤون الخادمات أسلمت خلالها امرأتان .

وأضاف ،إن المكتب نفذ عدداً من رحلات العمرة على مدار العام ، استفاد منها مجموعات متعددة من أبناء الجاليات الذين دخلوا في الإسلام ،كما نظم 512 محاضرة داخل المكتب وخارجه للجاليات ، حضرها أكثر من 45188 رجلاً وامرأة ، وبلغ إجمالي المواد الدعوية التي تم توزيعها 38652 مادة ما بين ترجمات لمعاني القرآن الكريم ، وكتب وأشرطة ومطويات.