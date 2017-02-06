جامعة الملك عبدالعزيز تستحدث وحدة دراسات وأبحاث للسياحة الجيولوجية

صراحة-جدة:استحدثت كلية علوم الأرض بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة ،وحدة متخصصة في دراسات وأبحاث السياحة الجيولوجية والتراث الجيولوجي تحت مسمى ” وحدة دراسات وأبحاث السياحة الجيولوجية والتراث الجيولوجي”.

وأفاد أمين عميد الكلية الدكتور عمار بن عبد المنعم , أن إنشاء هذه الوحدة يأتي مواكبة لرؤية المملكة 2030 , التي وضعت السياحة بمختلف أشكالها هدفاً رئيسياً لدعم اقتصاد المملكة , مبيناً أن الوحدة ستهتم بدراسة تحديد المواقع الجيولوجية ، والتنوع الجيولوجي ، والحماية الجيولوجية ، وكيفية إنشاء المنتزهات الجيولوجية ، واستكشاف المواقع الجيولوجية وحصرها , إلى جانب تقديمها للبرامج التدريبية والمحاضرات العلمية التثقيفية للمرشدين السياحيين الجيولوجيين ، ومعلمي مادة الجيولوجيا في التعليم العام ، إضافة إلى تدريب المهتمين بهذا العلم في مختلف القطاعات الحكومية والأهلية.

وأشار إلى أن إنشاء وحدة دراسات وأبحاث السياحة الجيولوجية والتراث الجيولوجي , يأتي للعناية بالسياحة الجيولوجية في ظل تطلعات المهتمين بالسياحة التي أظهرت الحاجة إلى دعم الترفيه الجيولوجي والسياحة الجيولوجية في المملكة.