أمانة جدة تحبط بيع أربعة مخططات عشوائية جنوب جدة بمساحة ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف متر مربع

صراحة-جدة:ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في المحافظة على الاراضي الحكومية من التعديات وإنفاذاً لتوجيهات معالي أ.د. هاني بن محمد أبوراس أمين محافظة جدة تمكنت بلدية الجنوب الفرعية من إحباط تعديات على عدة مواقع تابعة للنطاق .

وأوضح المهندس محمد الزهراني رئيس بلدية الجنوب الفرعية بأن بلدية الجنوب أحبطت بيع مخطط عشوائي حديث غرب منطقة الخمرة ( أرض المليسا ) جوار محطة شركة الكهرباء وهي عبارة عن بتر خرسانية وعلامات تحديد تقسيمات أراضي تقدر بنحو مليوني متر مربع, كما قامت البلدية بإزالة مخطط عشوائي عبارة عن بتر خرسانية وغرف مكاتب ودكات في منطقة أبو جعالة مساحتها مليون متر مربع .

وفي ذات السياق أحبطت البلدية بيع مخطط عشوائي حديث جنوب حي السنابل وذلك بإزالة بتر خرسانية وعلامات لتقسيمات وتحديد اراضي بمساحة مائة وخمسين الف متر مربع, كما أزالت مخططا عشوائيا شمال طريق الحرمين جوار شركة الغاز عبارة عن أعمال حفر وأسوار وبتر خرسانية تقدر بمائة ألف متر مربع, إلى جانب ازالة تعديات مكونة من سور حديدي واشجار زراعية على ارض شمال طريق الحرمين تقدر بـ خمسين ألف متر مربع .

وفي الألفية الشعبي جنوب جدة أزالت البلدية خمسة احواش غير نظامية بمساحة ثلاثة الاف متر مربع, الجدير بالذكر أن بلدية الجنوب احبطت خلال الأربعة اشهر الماضية اجمالي نحو احدى عشر مليون ونصف المليون متر مربع .

وتشكر أمانة محافظة جدة سكان جدة على مساهمتهم في الحد من التعديات على الاراضي الحكومية، بالتبليغ عن أي مخالفات بلدية عبر التواصل مع قنوات الأمانة الرسمية “عمليات الأمانة 940، والمستكشف الجغرافي، وتطبيقات الأمانة” على الأجهزة الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي.