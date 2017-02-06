فلكية جدة : بداية «الحركة التراجعية» للمشتري … اليوم

صراحة-الرياض:قالت الجمعية الفلكية بجدة ان سماء السعودية والمنطقة العربية تشهد اليوم الاثنين 6 فبراير 2017 وصول كوكب المشتري إلى نقطة ” الثبات ” خلال العام حيث سيبدو وكأن حركته توقفت أمام مجموعه نجوم العذراء وهي علامة على بداية حركته التراجعية أمام تلك النجوم .

وبين رئيس الجمعية المهندس ماجد ابوزاهرة : ان كوكب المشتري في العادة يتحرك باتجاه الشرق أمام النجوم كما يشاهد من الأرض ولكن الكوكب الان يظهر ثابتا في مكانه أمام النجوم لا يتحرك لا إلى الشرق ولا إلى الغرب وبعد ذلك يبدأ في الحركة باتجاه الغرب أمام مجموعه نجوم العذراء.

وفي الحقيقة أن المشتري لم يتوقف ولن يغير اتجاه حركته في مداره حول الشمس ، وهذه الظاهرة نوع من الخداع البصري والسبب في حدوثها اختلاف سرعه حركة الأرض مقارنه بسرعه حركة المشتري حول الشمس .

فالأرض تتحرك بسرعة حوالي 67.000 ميل بالساعة ، في حين المشتري يتحرك بسرعة اقل بحوالي 29.000 ميل بالساعة ونظرا لان الأرض أسرع وتقطع مدارها في وقت اقصر وذلك يشبه سيارة سباق سريعة ” الأرض ” في المسار الداخلي تعبر قرب سيارة بطيئة ” المشتري ” في المسار الخارجي.

وعند مراقبة المشتري بالعين المجردة مقارنه بالنجوم القريبة منه يلاحظ لعدة ليالي انه لن يغير موقعه بالنسبة لتلك النجوم ، ما يعني بان الثبات فقط بالنسبة للنجوم التي تحيط به ، إلا انه سوف يشرق ويغرب كالمعتاد لان ذلك نتيجة لدوران الأرض حول محورها .

وحاليا يشرق كوكب المشتري ما قبل منتصف الليل ويظهر كنجم ابيض براق للعين المجردة ويقع بالقرب منه نجم السماك الأعزل الأبيض المزرق ومن خلال تلسكوب صغيرة يمكن رؤية جسم الكوكب وأقماره الأربعة الكبيرة.

جدير بالذكر أن كوكب المشتري سيقع في شهر ابريل المقبل 2017 في التقابل مع الشمس في سماء الأرض وفي ذلك الوقت يرصد المشتري فوق الأفق الشرقي بعد غروب الشمس ويظل مشاهدا طوال الليل.

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