امانة الشرقية: ربط احالات السداد والفواتير بأرقام هواتف المستفيدين

صراحة-الرياض:كشفت أمانة الشرقية عن اطلاق خدمة الكترونًية جديدة تتعلق بأنظمة السداد والتي تأتي ضمن حزمة من الخدمات الالكترونية الحديثة، والتي تعمل عليها الامانة لتيسير على المستفيدين، والتحول بشكل كامل الى التعاملات الالكترونية.

وأوضح المشرف العام على ادارة تقنية المعلومات في أمانة المنطقة الشرقية المهندس حمدان بن عودة العرادي، أنه امتدادا لجهود أمانة المنطقة الشرقية للتحول الرقمي وخدمة المستفيدين بمنازلهم دون الحاجة للزيارة الحضورية، فان أمانة الأمانة تعمل حاليا على ربط اصدار احالات السداد والفواتير بأرقام جوال المستفيدين بهدف التيسير عليهم، داعيا جميع المستفيدين الى ادرج ارقام هواتفهم للتسهيل عليهم .

ولفت الى أن هذه الخدمة تأتي ضمن الخدمات الإلكترونية الخاصة بأنظمة السداد، والتي يتم العمل حاليا على تطويرها وفق أنظمة الكترونية حديثة ومتطورة، مؤكدا أن الأمانة مستمرة في اطلاق المزيد من الخدمات الالكترونية التفاعلية والارتباط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بهدف الارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة.

لافتا الى أن الخدمات التفاعلية التي اطلقتها الأمانة مؤخرا تتيح للمستفيد الاستعلام عبر بوابة الأمانة الرقمية، دون عناء الحضور الى الامانة او البلدية.

يذكر أن الأمانة أطلقت مؤخراً 19 خدمة استعلامية إلكترونية، “تجريبية” تضمنت الاستعلام عن معاملة، الاستعلام عن طلب صرف مستند، الاستعلام عن عقد استثماري، الاستعلام عن المناقصات المطروحة، الاستعلام عن المنافسات المطروحة، الاستعلام عن معاملة لوحة إعلانية، الاستعلام عن العقود الصناعية، الاستعلام عن معاملة أو بيانات رخصة (بناء /هدم /ترميم)، الاستعلام عن صلاحية ترخيص لمخطط، الاستعلام عن بيانات مكتب هندسي، الاستعلام عن طلب إيصال تيار كهربائي، الاستعلام عن معاملة أو بيانات رخصة محل، تقديم بلاغ 940 أونلاين، الاستعلام عن بلاغ 940، تسجيل مستفيد لدى الأمانة، الاستعلام عن بيانات رخصة لوحة إعلانية، الاستعلام عن مكاتب الخدمات، الاستعلام عن منح الأوامر السامية.