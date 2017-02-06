ضبط ثلاثة وافدين تورطوا في تصنيع و ترويج الخمور

صراحة-الرياض:صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه :

من خلال الجهود الميدانية المستمرة لقوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة فقد تمكنت القوة من الإيقاع بثلاثة وافدين ( باكستانيي الجنسيه في العقدين الثالث و الرابع من العمر ) بعد توافر معلومات تشير الى تورطهم في تصنيع الخمور و ترويجها وإقامة العلاقات المحرمة حيث قاموا باستئجار عماره سكنيه بحي الدار البيضاء جنوب العاصمه أعدوها لتصنيع الخمور وترويجها ومقراً لإقامة العلاقات المحرمة مع النساء والقوادة عليهن .

وبعد استكمال إجراءات البحث و التحري ثبتت صحة المعلومات الواردة حيث جرى العمل على ضبطهم جميعاً كم تم ضبط عدد تسع و عشرون أمرأه من الجنسيه الكينية و مصنع متكامل لصناعة الخمور يحتوي على خمس و عشرون برميل من الحجم الكبير مليئة بمادة العرق المسكر

جرى إيقافهم جميعاً في مركز الشرطة المختص و تحريز المضبوطات وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لاستكمال إجراءات التحقيق حسب الاختصاص و تطبيق نظامي الإجراءات الجزائيه و مكافحة الاتجار بالبشر بحقهم – والله ولي التوفيق –