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6 فبراير, 2017   2461

ضبط ثلاثة وافدين تورطوا في تصنيع و ترويج الخمور

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صراحة-الرياض:صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه :

 من خلال الجهود الميدانية المستمرة لقوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة فقد تمكنت القوة من الإيقاع بثلاثة وافدين ( باكستانيي الجنسيه  في العقدين الثالث و الرابع من العمر )   بعد توافر معلومات  تشير الى تورطهم في تصنيع الخمور و ترويجها وإقامة العلاقات المحرمة   حيث قاموا باستئجار عماره سكنيه بحي الدار البيضاء جنوب العاصمه أعدوها لتصنيع الخمور وترويجها ومقراً لإقامة  العلاقات المحرمة مع النساء والقوادة عليهن .

وبعد استكمال إجراءات البحث و التحري ثبتت صحة المعلومات الواردة حيث جرى العمل على ضبطهم جميعاً كم تم  ضبط عدد تسع و عشرون أمرأه من الجنسيه الكينية  و مصنع متكامل لصناعة الخمور يحتوي على خمس و عشرون برميل من الحجم الكبير مليئة بمادة العرق المسكر

جرى إيقافهم جميعاً في مركز الشرطة المختص  و تحريز المضبوطات وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لاستكمال إجراءات التحقيق حسب الاختصاص  و تطبيق نظامي الإجراءات الجزائيه و مكافحة الاتجار بالبشر بحقهم  – والله ولي التوفيق

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