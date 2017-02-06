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6 فبراير, 2017   2024

بر الطوال توزع حقائب مدرسية على أبناء الشهداء

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صراحة-الطوال:سلم محافظ الطوال رزاح بن حبيش الدوسري بمقر المحافظة أمس، هدية جمعية البر الخيرية في الطوال لأبناء وبنات الشهداء في الحد الجنوبي، التي تشتمل على حقائب ومستلزمات مدرسية مكتملة للفصل الدراسي الثاني، بحضور وكيل المحافظ جابر عواف.
وأفاد رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد طواشي أن الحقيبة التي قدمتها الجمعية هي واحدة من مكونات مشروع الكفالة التعليمية لأبناء الشهداء, التي دعمتها مؤسسة عبد الرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيرية لمدة عام، حيث سيتبعها قريباً احتفاء ببقية مكونات مشروع الكفالة الشاملة للنقل المدرسي والفسحة المدرسية وحافز التفوق والتقوية كجزء من دعم الجمعية المتواصل لأسر الشهداء وأبنائهم.

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