جمرك الحديثة يُحبط محاولة تهريب أكثر من مليون و347 ألف حبة كبتاجون

صراحة-الرياض:حقق جمرك الحديثة نجاحًا مميزًا وذلك عندما أحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت (1.347.398) مليون وثلاثمائة وسبعة وأربعون ألف وثلاثمائة وثمان وتسعون حبة، عُثر عليها مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة للجمرك.

وتفصيلاً قال الأستاذ إبراهيم العنزي مدير عام جمرك الحديثة: قَدِمت للجمرك شاحنة من نوع “براد” وعند خضوعها للإجراءات الجمركية عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مُخبأة بطريقة فنية في أرضية الشاحنة بعد تغطيتها بنشارة خشب وذلك بقصد التمويه على المراقب الجمركي. وأضاف العنزي أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.