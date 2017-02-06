مياه جازان تضح المياه المحلاة لخمس قرى في محافظة أبوعريش

صراحة-جيزان:بدأت المديريةُ العامة للمياه بمنطقة جازان ، ممثلة بفرع المياه بمحافظة أبوعريش، بضخ المياه لقرى صفوه ، المعايده ،المقيدر ، المساوده ، الجغادمة , بعد استكمال تنفيذ شبكات المياه والوصلات المنزلية والعدادات بالمركز وربطها بمصادر المياه.

وأوضح مدير عام المياه بمنطقة جازان المهندس حسين بن محمد قميري أنه تم توجيه فرق عمل للقيام بجولات ميدانية مكثفة بهدف التأكد من وصول المياه للمواطنين بتلك القرى، والعمل على إصلاح أي أعطال قد تحدث في الشبكة، بما يضمن إيصال المياه لجميع المنازل.

وأشار إلى أنه يجري حالياً استكمال ربط عددٍ من القرى التابعة للمحافظة بالخطوط الناقلة للمياه تمهيداً لإيصال المياه لمنازل المواطنين بها.