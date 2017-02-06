أكثر من 334 ألف مراجع لطوارئ مستشفيات الشرقية وفرت لهم خدمات علاجية وإسعافية

صراحة-الدمام:قدمت مستشفيات وزارة الصحة في المنطقة الشرقية خدماتها خلال الربع الأول من العام الحالي 1438هـ لأكثر من 334759 مراجعا لأقسام الطوارئ ، فيما بلغت العمليات الجراحية التي أجريت خلال نفس الفترة 4954 عملية جراحية ،كما سجلت 3642 حالة ولادة ، واستقبال 243 ألف مراجع للعيادات الخارجية .

وأوضحت وزارة الصحة أن المستشفيات شملت مجمع الدمام الطبي ، ومستشفى القطيف المركزي ، ومستشفى الولادة والأطفال بالدمام ، ومستشفى الجبيل العام ، ومستشفى الخفجي العام ،ومستشفى الرفيعة ، ومستشفى صفوى ، ومستشفى رأس تنورة ، ومستشفى مليجة ، ومستشفى النعيرية ، حيث تؤدي الكوادر الطبية والفنية والتمريضية والإدارية عملها بالشكل المطلوب ، في ظل توفر التجهيزات الطبية المناسبة والمتطورة فيها .

وأضافت أن مجمع الدمام الطبي استقبل 70397 مراجعا في العيادات الخارجية ، وأجرى 1589 عملية جراحية ، وإستقبل 59334 مراجعا في قسم الطوارئ خلال نفس الفترة ، فيما استقبل مستشفى القطيف المركزي 87556 مراجعا في العيادات الخارجية ، وأجرى 813 عملية جراحية ، واستقبل 800 حالة ولادة ، و52228 مراجعاً لقسم الطوارئ ،كما استقبل مستشفى الولادة والأطفال بالدمام 19131 مراجعا للعيادات الخارجية ، وأجرى 1634 عملية جراحية ، إضافة إلى 2216 حالة ولادة ، واستقبل 64204 مراجعين لقسم الطوارئ ، أما مستشفى الجبيل العام فقد استقبل 10686 مراجعا في العيادات الخارجية ، فيما أجرى 311 عملية جراحية ، و240 حالة ولادة ، واستقبل 26948 مراجعا في قسم الطوارئ خلال نفس الفترة ، في حين استقبل مستشفى الخفجي العام 8873 مراجعا لقسم العيادات الخارجية ، وأجرى 210 عمليات جراحية ، إضافة إلى 248 حالة ولادة ، واستقبل 44330 مراجعا في قسم الطوارئ ، أما مستشفى الرفيعة فقد استقبل 9550 مراجعا في قسم العيادات الخارجية ، وأجرى 39 عملية جراحية ، إضافة إلى 20 حالة ولادة ، فيما استقبل 4312 مراجعا في قسم الطوارئ ، فيما استقبل مستشفى صفوى 10552 مراجعا في أقسام العيادات الخارجية ، وأجرى 19 عملية جراحية ، واستقبل خلال الفترة نفسها 20778 مراجعا في قسم الطوارئ .

وأفادة وزارة الصحة أن الإحصائية شملت مستشفى رأس تنورة الذي استقبل 7672 مراجعا في أقسام العيادات الخارجية ، وأجرى 17 عملية جراحية ، واستقبل 26406 مراجعين لقسم الطوارئ ، في حين استقبل مستشفى مليجة 5711 مراجعا لأقسام العيادات الخارجية ، وأجرى 48 عملية جراحية ، إضافة إلى 15 حالة ولادة ، واستقبل 8742 مراجعا لقسم الطوارئ ، فيما استقبل مستشفى النعيرية العام 12882 مراجعا لأقسام العيادات الخارجية ، إضافة إلى إجراء 274 عملية جراحية ، و 103 حالات ولادة ، في حين استقبل 27477 مراجعا لقسم الطوارئ في المستشفى وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي .