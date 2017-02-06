أمير منطقة مكة المكرمة يفتتح مركز حي المنتزهات النموذجي بجدة غداً

صراحة-جدة:يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة غدا ، مركز حي المنتزهات النموذجي التابع لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة، كأول مركز حي نموذجي على مستوى المملكة .

وأوضح بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة بإمارة منطقة مكة المكرمة , أن افتتاح المركز يأتي في إطار اهتمام سمو أمير المنطقة بأهمية وجود مراكز أحياء نموذجية تخدم الشباب والفتيات والأسر داخل الأحياء وتحقيقا لرؤية المملكة 2030, كما أنه يأتي في إطار المشاريع التنموية التي تسهم في تطوير البيئة الاجتماعية , وتقوية الروابط بين سكان الأحياء , مشيراً إلى أن الجمعية نظمت ملتقى “مجتمعي مسؤوليتي” تزامنا مع فعاليات مشروع مكة الثقافي “كيف نكون قدوة”.

وتهدف مراكز الأحياء إلى غرس القيم التي تسهم في بناء الإنسان القوي الأمين ، و تعمل على تحقيق رسالة اجتماعية تتمثل في إحداث تغيير اجتماعي في أسلوب حياة الأسرة بما يعزز دورها في المجتمع,إذ نفذت جمعية مراكز الأحياء برامج رئيسية هي “جاري”، و”نادينا”، و”تمكين”، و”إمكان”، و”أخلاقي” و”سلامتك”، اشتملت جميعها على أنشطة وفعاليات.

من جانبه بين أمين عام جمعية مراكز الأحياء في المحافظة المهندس حسن الزهراني , أن المركز يستهدف في المقام الأول الشراكة الاجتماعية وتحقيق رؤية منطقة مكة المكرمة في بناء الإنسان والمكان , مشيراً إلى أن خدمات المركز ستقدم لجميع المستفيدين .

وأفاد أن إنشاء المراكز النموذجية يعد إنجازا اجتماعيا في تطبيق مفهوم الاستثمار الاجتماعي المعتمد على أساليب التشغيل الذاتي في عمل مراكز الأحياء , بمشاركة سكان الأحياء بدءا من وضع الأهداف والمعايير وصولا إلى المشاركة في تصاميم المراكز النموذجية بما يتيح المجال لتنفيذ برامج ومناشط المراكز .

وبين الزهراني أن عدد مراكز الأحياء بمحافظة جدة بلغ نحو 30 مركزا ، منها 18 مركزا للرجال , و 10 نسائية، فيما الأخرى منتجة ، بينما بلغ عدد المستفيدين من تلك البرامج أكثر من 557 ألف مستفيد خلال العام 1437هـ ، كما أسهمت الجمعية في توظيف 8 آلاف شاب وفتاة بالتعاون مع القطاع الخاص ومكتب العمل في جدة ، فضلا عن اسهامها في تدريب نحو 1500 شاب وفتاة في عدة برامج