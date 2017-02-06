وكيل جامعة الأمام يزور جناح الرئاسة بالجنادرية

صراحة-الرياض:زار وكيل جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية للتخطيط والتطوير والجودة الدكتور عبدالله بن محمد الصامل, وعميد عمادة العمل التطوعي بالجامعة الدكتور بدر الوهيبي, جناح الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية” .

وتجول الدكتور الصامل في الجناح واطلع على محتوياته التي تضم عرضاً تاريخيا لمراحل تطور عمارة الحرمين الشريفين والخدمات المقدمة بهما وشرحاً لمراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة ومراحل تطور فرش الحرمين الشريفين, بالإضافة إلى نماذج من نوادر المخطوطات التي تضمها مكتبة الحرم المكي الشريف ومكتبة المسجد النبوي الشريف, وغيرها من الأقسام التي يضمها جناح الرئاسة.

وشكر الدكتور الصامل القائمين على الجناح وأثنى على جهودهم متمنياً لهم التوفيق والنجاح لإبراز جهود ولاة الأمر – حفظهم الله – في العناية والرعاية بالحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والعمار والزوار