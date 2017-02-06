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6 فبراير, 2017   2852

رئيس الهيئة العامة العام للأرصاد وحماية البيئة يتفقد جناح الهيئة بالجنادرية

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صراحة-الرياض:تفقد معالي رئيس الهيئة العامة العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي, معرض الهيئة بجناح وزارة البيئة والمياه والزراعة في الجنادرية.
وكان في استقباله مدير فرع الهيئة بمنطقة الرياض مشبب بن محمد القحطاني و مدير حماية البيئة بمنطقة الرياض سعود بن عبدالله الشمري , حيث اطلع على محتويات المعرض , منوها بأهمية مثل هذه المشاركات بما يخدم جانب التوعية البيئية لدى الزوار .
بدوره أعرب مدير فرع الهيئة بمنطقة الرياض عن شكره لما يقدمه رئيس الهيئة من دعم للهيئة ومنسوبيها , ما أثمر عنه تقديم خدمة افضل للوطن والمواطن.

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