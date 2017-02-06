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6 فبراير, 2017   2990

رئيس شؤون الحج العُماني يشيد بجهود خادم الحرمين الشريفين وبالخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام

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صراحة-مكةالمكرمة:أشاد رئيس وفد شؤون حجاج سلطنة عُمان رئيس وفد مكاتب شؤون حج عُمان الدكتور سالم بن هلال الخروصي, بالخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين, مؤكداً التزام بلاده بالتوعية لحجاجهم قبل وصولهم لأداء فريضة الحج, مبدياً إعجابه بالخدمات التقنية لوزارة الحج والعمرة ومنها المسار الالكتروني.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف بمكتبه بمكة المكرمة اليوم, برئيس وفد شؤون حجاج عُمان ومرافقيه ، مشيراً إلى أن الوزارة وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – تقوم بجهود كبيره ومخلصه, بهدف توفير اقصي درجات الراحة والتيسير لجميع الحجاج القادمين.
يذكر أن هذه اللقاءات المتعددة تأتي في إطار الاستعدادات المبكرة لوزارة الحج والعمرة لموسم حج هذا العام 1438هـ بهدف بحث وتنظيم شؤون حجاج كل الدول لمناقشة الإجراءات والتعليمات والترتيبات لتنقلاتهم واستقبالهم وتقديم أفضل الخدمات المتعلقة بهم ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهوله.

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