“إخاء جدة” تُكرم ٤٠ طالبا من المبتعثين والمتفوقين دراسياً

صراحة-جدة:كرمت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام بجدة “إخاء” أمس ، أبنائها الخريجين من المبتعثين في أستراليا وكندا لحصولهم على درجتي الماجستير والبكالوريوس , وكذلك المتفوقين دراسيا بجميع المراحل الدراسية , والمنتسبين بالجامعات والمدارس الداخلية .

وأفاد مدير فرع “إخاء” بجدة سعيد الشيخي , أن تكريم الأبناء يأتي نظير جهودهم وتميزهم في تحقيق أهدافهم التعليمية والحصول على شهادات عالية وبتقديرات مميزه في تخصصات متعددة .

يذكر أن “إخاء” تقدم برامجها للأبناء من خلال توفير الإسكان المؤثث , ومواصلة التعليم والابتعاث , وتقديم الرعاية الأسرية والزواج , وغيرها من البرامج التي تُمكن الأبناء من تحقيق طموحاتهم وتضمن لهم الاستقرار والرعاية