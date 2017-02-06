التسجيل | نسيت كلمة المرور
تسجيل الدخول
الرئيسية >> المحليات >> “إخاء جدة” تُكرم ٤٠ طالبا من المبتعثين والمتفوقين دراسياً
6 فبراير, 2017   3059

“إخاء جدة” تُكرم ٤٠ طالبا من المبتعثين والمتفوقين دراسياً

000-5954835971486378487069

 

صراحة-جدة:كرمت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام بجدة “إخاء” أمس ، أبنائها الخريجين من المبتعثين في أستراليا وكندا لحصولهم على درجتي الماجستير والبكالوريوس , وكذلك المتفوقين دراسيا بجميع المراحل الدراسية , والمنتسبين بالجامعات والمدارس الداخلية .
وأفاد مدير فرع “إخاء” بجدة سعيد الشيخي , أن تكريم الأبناء يأتي نظير جهودهم وتميزهم في تحقيق أهدافهم التعليمية والحصول على شهادات عالية وبتقديرات مميزه في تخصصات متعددة .
يذكر أن “إخاء” تقدم برامجها للأبناء من خلال توفير الإسكان المؤثث , ومواصلة التعليم والابتعاث , وتقديم الرعاية الأسرية والزواج , وغيرها من البرامج التي تُمكن الأبناء من تحقيق طموحاتهم وتضمن لهم الاستقرار والرعاية

عدد التعليقات (0)

لا يوجد تعليقات

أضف تعليقك

جميع الحقوق محفوظة © 2017 صحيفة صراحة الالكترونية
برمجة و تصميم : YeMeNi AnA