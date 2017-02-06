جهاز ” المكبر المكتبي” لضعاف البصر بمكتبة المسجد الحرام

صراحة-الرياض:سخرت مكتبة المسجد الحرام التي تتخذ من حي العزيزية بمكة المكرمة مقراً لها، كل طاقاتها وامكاناتها لخدمة فئة “ذوي الاحتياجات الخاصة” والاهتمام بهم، بعد أن جهزت جناح خاص في أروقة المكتبة مدعم بالوسائل والتقنية الحديثة التي من شأنها تساعد هذه الفئة الغالية للاستفادة من قراءات الكتب ومطالعة جميع محتويات المكتبة بكل يسر وسهولة دون عناء ومشقة من خلال الأجهزة التي وفرتها إدارة المكتبة بتوجيه من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والمتمثلة في ثلاثة أجهزة حاسب آلي وطابعة “برايل” وجهاز مكبر إلى جانب جهاز ناسخ.

وأوضح مدير مكتبة المسجد الحرام محمد البقمي أن المكتبة حريصة كل الحرص وبتوجيهات من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في الاهتمام والارتقاء بالخدمات المقدمة لا سيما التي تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك تماشيا مع ما يتطلبه ولاة أمر هذه البلاد الطاهرة في الاهتمام بهذه الفئة الغالية من خلال تسهيل وتوفير كل الإمكانات في سبيل خدمتهم ودمجهم بالمجتمع وجعلهم قادرين على خدمة وطنهم.

مشيراً أن المكتبة سعت جاهدة في توفير عددا من الأجهزة المكتبية في سبيل خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة كطابعة “برايل” التي تقوم بطباعة النصوص على ورق خاص للغة بالإضافة إلى كاميرا قارئ تقوم بقراءة الصور والوثائق ماركة(sceye) وتحويلها الى ملف Pdf ، وكذلك تحوي المكتبة على المكبر المكتبي الخاص لضعاف البصر يقوم بتكبير النصوص والوثائق والصور.

وأكد البقمي أن الدور الذي تقوم به المكتبة يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة في سبيل خدمة زائري بيت الله الحرام وتوفير كل ما يحتاجونه من كتب ومراجع شرعية وفقهيه ونحوها.