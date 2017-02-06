محاضرات توعوية في مساجد وجوامع محافظة الكامل بمكة

صراحة-واس:ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة ممثلاّ في إدارة الدعوة والإرشاد, بدءاً من اليوم وحتى الـ24 من جمادى الثاني عدداً من المحاضرات التوعوية في مساجد وجوامع محافظة الكامل, بهدف معالجة الفكر الضال ومحاربته.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالفرع سمير بن علي خيري, أن أولى هذه المحاضرات سيلقيها الشيخ الدكتور محمد بن صامل السلمي, اليوم بعنوان “الخطاب الدعوي وأثرة في حماية الشباب من الانحرافات الفكرية والغلو” بجامع خادم الحرمين الشريفين بعد صلاة المغرب.

كما سيلقي الشيخ الدكتور حمدان بن حميد السلمي, محاضرة بعنوان “دور الأئمة والخطباء في توعية المجتمع ضد أفكار جماعات العنف والغلو” وذلك بجامع الإمام البخاري بحي الكامل يوم 11 /5 / 1438هـ بعد صلاة المغرب, فيما سيلقي الشيخ الدكتور سعد ردة جمعان الجدعاني, محاضرة بعنوان “تأصيل العقيدة حماية من الانحرافات الفكرية” بجامع الإمام البخاري في الكامل يوم 19 /5 / 1438هــ بعد صلاة المغرب وسيلقي الشيخ الدكتور حمدان بن حميد السلمي, محاضره بعنوان “المسؤولية الشرعية في تحقيق الأمن الفكري” بجامع الإمام البخاري بمحافظة الجموم يوم 25 /5 / 1438 بعد صلاة المغرب.

فيما سيلقي الشيخ صلاح بن محمد الشيخ محاضرة بعنوان “أسباب الانحرافات الفكرية لدى الشباب وسبل معالجتها” وذلك بجامع خادم الحرمين الشريفين بمحافظة الكامل يوم 3 /6 / 1438هـ بعد صلاة المغرب،

ويلقي الشيخ الدكتور حمدان بن حميد السلمي محاضرة بعنوان “التأصيل الشرعي لفقه الإنتماء والمواطنة” بجامع خادم الحرمين الشريفين بمحافظة الكامل يوم 17 /6 / 1438هـ, كما سيلقي الشيخ نفسه محاضرة بعنوان “منهج أهل السنة والجماعة في النصيحة والدعوة إلى الله والتحذير من المناهج والجماعات المخالفة” بجامع خادم الحرمين الشريفين بمحافظة الكامل يوم 24 /6 / 1438هــ بعد صلاة المغرب.