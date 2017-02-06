بلدية الشوقية تراقب ثلاجات المواد الغذائية بمكة

صراحة-مكة المكرمة:قامت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة أمس بحملة شاملة على ثلاجات المواد الغذائية والمستودعات التموينية بسوق الجملة في منطقة الكعكية ، وذلك للتأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات ومتابعة تنفيذ الشروط الصحية المطلوبة .

وأفاد رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس ممدوح بن محمد عراقي أن البلدية حريصة على تفقد أوضاع السوق بصفة مستمرة لضمان عدم وجود أي مخالفات تؤثر على الإصحاح البيئي ، حيث نفذ المراقبين أمس حملة موسعة على الحلقة ، شملت الثلاجات التموينية وعدد من محلات البيع بالجملة ، وتم ضبط عدد من المحلات المخالفة وإعطانهم إشعارات مراجعه بسبب مزاولة النشاط خارج حدود المحل ، واستغلال الأرصفة في عرض البضائع ، كما تم سحب رخص (8) ثلاجات وإعطائهم أشعارات لتلافي ما عليهم من ملاحظات .

وأكد عراقي أن البلدية تكثف نشاطها خلال هذه الأيام في متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوب توفرها في الأسواق والمحلات التجارية ومحلات بيع الخضار ومحلات الجملة حسب طبيعة كل نشاط ، وإزالة المخالفات أولا بأول ، مشيراً إلى أن الفرق الميدانية التي شكلتها البلدية تتولى القيام بجميع عمليات المتابعة الميدانية وتطبيق العقوبات المترتبة على المخالفين