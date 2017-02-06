مركز التكامل التنموي بإمارة منطقة مكة المكرمة يعيد 24 مشروعا متعثراً إلى العمل خلال العام الماضي

صراحة-مكة المكرمة:نجح مركز التكامل التنموي بإمارة منطقة مكة المكرمة خلال العام الهجري المنصرم, في إعادة نحو 24 مشروعا متعثراً في مدن المنطقة ومحافظاتها إلى العمل, معالجاً جميع المعوقات التي واجهت تنفيذها.

وأكد مستشار أمير منطقة مكة المكرمة المشرف على مركز التكامل التنموي الدكتور سعد بن محمد مارق, أن المركز بذل خلال العام المنصرم جهوداً مكثفة, بهدف تحقيق رؤية صاحب السمو الملكى الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, في دفع عجلة التنمية في المنطقة, مبيناً أن المشروعات الـ 24 التي عمل المركز على تحريرها وحل مشاكلها خلال العام المنصرم, شملت مشروعات تنموية كبرى في مجالات خدمية مختلفة .

وأفاد أن للمركز دور بارز في إعادة المشروعات التنموية في المنطقة للمسار الصحيح، وتشجيع وتفعيل المبادرات من رجال الأعمال للمشروعات الجديدة في منطقة مكة المكرمة عامة, والريادية بصفة خاصة, ومتابعتها والعمل على حل المشاكل التي تواجه تنفيذها, مشيراً إلى أن المركز يتطلع في استراتيجيتة للسنة القادمة إلى تحقيق محاور وأهداف رئيسية, تتمثل في التأثير الإيجابي في متابعة تنفيذ المشروعات للوصول إلى التنفيذ الفعلي وذلك عبر تحديد الهدف والوقت لكل مشروع, وتذليل العقبات والمساعدة في تجاوزها مع الجهات الحكومية وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.

وبين أن المركز يعمل على تشجيع الاستثمار من خلال اقتراح عدد من الفرص الاستثمارية بمشاركة القطاع الخاص ومتابعة دراستها وتطويرها في شتى المجالات، إضافةً إلى نقل مبادرات رجال الأعمال المقدمة حالياً للمركز إلى التنفيذ عبر تحديد الهدف والوقت لكل مبادرة .