انخفاض نسبة الحوادث الجنائية بالمملكة بنسبة 7% عن العام 1436هــ

صراحة – نواف العايد : تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في ديوان الإمارة بمكة المكرمة اليوم التقرير السنوي لأعمال شرطة المنطقة ، وذلك خلال استقباله مدير شرطة المنطقة اللواء سعيّد القرني وعدد من القيادات الأمنية بشرطة المنطقة .

وأكد سموه أن أفضل تقرير يقدمه رجال الامن في كل عام ويشاهده الجميع هو عملهم الميداني الرائع، والنتائج التي تتحقق عنه، مقدما الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ولرجال الأمن نظير الاهتمام بتحقيق الأمن والأمان للمواطن والمقيم .

وقال سموه :” نتمنى أن نكون جميعاً عند حسن ظن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله وأن نحقق ما يصبوا إليه من تطلعات وآمال “.

وأبان التقرير أن نسبة الحوادث الجنائية انخفضت بنسبة 7% عن العام 1436هــ فيما بلغ عدد الحوادث المرورية التي تمت معالجتها 134822 حادثا ، وبلغ عدد المقبوض عليهم من مخالفي نظام الإقامة والعمل 407396 مخالفا .

وكشف التقرير عن عدد الحملات المشتركة التي تم تنفيذها بالتنسيق بين شرطة المنطقة ومكتب العمل التي بلغت 1464 حملة ، فيما تم القبض على 22366 من مرتكبي الظواهر السلبية، و باشرت دوريات الأمن 101138 كما تم تنفيذ 27507 حكما حقوقيا وعاماً ، وبلغ عدد الحوادث التي باشرها أمن الطرق 9053 حادثاً وأخيرا باشرت شرط المحافظات 43153 حالة وحادثاً .