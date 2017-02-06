مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند 7062.35 نقطة

صراحة – محمد المحسن : أغلق سوق الأسهم السعودية اليوم مرتفعاً 15.97 نقطة ليقفل عند مستوى 7062.35 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 199 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 98 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 116 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 43 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الإعادة السعودية, ونماء للكيماويات, وبروج للتأمين, ولازوردي, وأسمنت ينبع الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات عذيب للاتصالات, وأسمنت ام القرى, والتموين, وأليانز إس إف, وتهامة, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.61% و 1.36 % .

وكانت أسهم شركات الإنماء, ودار الأركان, والإعادة السعودية, وبروج للتأمين, وسوليدرتي تكافل هي الأكثر نشاطا بالكمية, فيما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, وبروج للتأمين, ودار الأركان, والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.