بدء التسجيل لطلاب الصف الأول الابتدائي في مدارس الحدود الشمالية

صراحة – نواف العايد : دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية أولياء الأمور للتسجيل في نظام نور للعام الدراسي 1438 /1439هــ للصف الأول الابتدائي ، وأعلنت الإدارة في موقعها الالكتروني عن ضوابط وقواعد الإجراءات تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1438 /1439هـ التي تيسر قبول الطلاب وانتظامهم بمدارسهم والإعلان عن ذلك لأولياء الأمور .

وأكدت الإدارة على تسجيل الطلاب الذين ليس لدى ولي الأمر القدرة على التسجيل أو عدم معرفتهم التعامل مع نظام نور وعدم تكليفهم بالتسجيل أو توجيههم إلى أي جهة أخرى .

وأضافت الإدارة في التعميم أن على المدارس عدم إرسال أي من أولياء الأمور للإدارة العامة للتعليم في حال وجود مشكلة في التسجيل ومخاطبة إدارة الاختبارات رسميا بذلك أو استخدام نظام نور في إضافة أي بلاغ ( الدعم الفني ) في حال حدوث غموض أو مشكلة بالتسجيل.