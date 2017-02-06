وزارة البيئة تعلن موعد انطلاق أعمال المنتدى السعودي للمياه والبيئة

صراحة – فيصل القحطاني : أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن انطلاق أعمال المنتدى السعودي للمياه والبيئة في الرياض يوم الأحد القادم ،والمعرض المصاحب له ، الذي تنظمه الوزارة وتستمر فعالياته على مدى يومين, وذلك بقاعة الأمير سلطان في فندق الفيصلية .

أعلن ذلك وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه والمشرف العام على المنتدى الدكتور محمد السعود، مؤكداً أن هذا المنتدى سيكون له دور كبير – بمشيئة الله – في إحداث نقلة كبيرة في مسيرة عمل قطاعين المياه والبيئة .

وبين الدكتور السعود أن المنتدى سيناقش في يومه الأول سياسات فهم الرؤية المستقبلية لقطاعات المياه والبيئة التي تتلاءم مع إطار رؤية المملكة 2030 ، واستعراض الدروس المستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، ومناقشة إدارة التغيير في قطاع المياه في المملكة العربية السعودية ، واستعراض الفرص الاستثمارية في مجال البيئة والمياه من خلال المشاريع والشراكات من أجل مستقبل مستدام، فيما تختتم المنتدى فعاليات اليوم الأول بمناقشة زيادة الكفاءة وتحسين الأداء التشغيلي في البيئة والمياه في المملكة .

وأوضح وكيل الوزارة للمياه ان فعاليات المنتدى ستتناول في يومها الثاني والأخير، التطورات والفرص في الاستخدام الصناعي المستدام للمياه في المملكة ، واستعراض الفرص في مياه الصرف الصحي من خلال إعادة الاستخدام، إعادة الشحن، والحد من التأثير البيئي، ومناقشة فرص الاستثمار في قطاع البيئة من خلال إدارة النفايات.

وأشار الدكتور السعود إلى أن المنتدى استقطب عددا من الخبراء المحليين والعالميين للاستفادة من تجاربهم ، كما سيصاحب المنتدى معرض متخصص يعنى بالمياه والبيئة يشارك فيه أكثر من 60 جهة حكومية وخاصة.

ودعا وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور محمد السعود الراغبين في الحضور التسجيل عبر الموقع الالكتروني للمنتدى من خلال الرابط التالي: http://www.saudiwaterenvironment.com ، أو الاطلاع عن جدول الجلسات والمتحدثين فيها.