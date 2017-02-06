الدكتور العيسى يفتتح جناح وزارة التعليم في “الجنادرية 31”

صراحة – خالد الحسين : دشن معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى أمس, فعاليات جناح وزارة التعليم المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة 31 .

ووقف معاليه على انطلاقة فعاليات الجناح, وتجوّل في جميع الأقسام والأركان التي يحتويها الجناح، مستمعاً إلى شرحٍ موجزٍ عن الفعاليات التي يشرف عليها عددٌ من منسوبي ومنسوبات الوزارة وإدارات التعليم المشاركة من مناطق ومحافظات المملكة المختلفة.

وبدأ معاليه جولته, في قسم مبادرات التعليم في برنامج التحول الوطني 2020، ثم مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم ، والمسرح المدرسي، وزار ركن الطفولة المبكرة، وأركان فتيات المستقبل, واطلع على الأنشطة الحرفية والفعاليات الفنية ومسرح الفتيات، ثم زار قسم التوعية والإرشاد والسلامة الفكرية، والعلوم والبيئة, والتطوع، وركن مهارة وريادة، وقسم ( اكتشف تعلم أبدع )، وقسم بإرادتي أتعلم، والمركز الإعلامي، وتاريخ التعليم .

كما قام الدكتور العيسى بجولة على الفعاليات الخارجية التي تضم قسم الرياضة والصحة، وقسم توعية وقيادة آمنة وسلامة ، والساحة الترفيهية، والمخيم الكشفي, وحضر الحفل الإنشادي الذي جاء بعنوان (نبض الوطن) ، والعرضة السعودية، ثم كرّم الشركاء الداعمين لتنفيذ فعاليات جناح وزارة التعليم .

وأوضح مدير عام النشاط الطلابي المشرف العام على جناح وزارة التعليم المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (جنادرية 31) الدكتور عبدالحميد مسعود, أن رؤية الجناح لهذا العام تتمحور حول تكاتف الأسرة والمدرسة في تحقيق برنامج التحول الوطني 2020 .

وبيّن أن الجناح يتضمن قسماً خاصاً بالتحول الوطني ومبادرات التعليم, وجناح ” تطوير ” الذي يحتوي على العديد من المشروعات التي يتبناها مشروع ” تطوير “, خاصة شركة الخدمات التعليمية التابعة لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم .

ولفت الدكتور مسعود الانتباه إلى أن الفعاليات في جناح التعليم تتنوع من الثقافي إلى العلمي والترفيهي والتعليمي والترويحي، مشيرًا إلى أن الجناح يشهد نقلة نوعية في الجانب الترفيهي والترويحي وفي الركن الخاص بالمسرح الروماني الذي سيشهد فعاليات متعددة خلال الأسبوعين القادمين من الفلكلورية والترفيهية والمسابقات للأطفال والشباب والعائلات .

كما أكد أن لدى الجناح هذه السنة شراكات جديدة ومتعددة كالشراكة مع الجمعية السعودية للمعاقين وهي شراكة استراتيجية في التوعية والتثقيف في السلامة المرورية, وتشمل الكثير من الفعاليات التي تقدم بشكل يومي، إضافة إلى إسهامات الجمعية بطرح سحوبات يومية على تذاكر سفر, منوهاً بمشاركة الجمعية السعودية للسكري للسنة الثانية في الجناح بتقديم التوعية والتثقيف ، والشراكة مع جامعة الملك سعود في تقديم توعية وتثقيف لعمليات الإنعاش القلبي والتدريب عليه، والركن الخاص بالتوعية بأهمية الأسنان واللثة .

وأشار المسعود إلى استمرار الفعاليات اليومية الخاصة بالحرف الفنية والمهنية والورش المقدمة في الخط العربي والرسم والنحت واستخدامات الخشب والخزف، وركن ريادة الأعمال كجناح خاص بالشركات الصغيرة التي يقدمها الطلاب من خلال وسائل الاتصال الحديثة والتواصل الاجتماعي .

واستعرض الأجنحة المخصصة لقطاع البنات كجناح الطفولة بتنوعه وشموليته ، وكذلك فعاليات المسرح والشعر والقصة ومعرض فني متكامل في الخط العربي والخزف والرسوم والتصميم والأزياء .

وفي الجانب العلمي والمهني قال المسعود : ” لدينا أركان خاصة بالروبوت وتصنيعه والتدريب عليه، والمسار الحديث ، ولدينا صالة متكاملة تضم أنشطة علمية متنوعة مثل قياسات الماء والبحر ، إضافة إلى 25 تجربة علمية في الجناح العلمي ، وجناح ( بإرادتي أتعلم ) للتوعية والتثقيف في كيفية التعامل مع الإعاقات بأنواعها ، وركن فجر التعليم الذي يحتوي على وثائق منذ بداية التعليم النظامي في المملكة ” .