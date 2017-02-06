تعليم حائل يحدد ضوابط وإجراءات القبول للمستجدين في مراحل التعليم العـام

صراحة – فيصل القحطاني : حددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ضوابط وإجراءات القبول والتسجيل للطلاب والطالبات المستجدين للعام 1438/1439هـ في مراحل التعليم العـام للسعوديين وغير السعوديين وكذلك ضوابط تسجيل الطلاب في مدارس رياض الأطفال وفي الصفوف الأولى للمراحل الثلاث وطلاب ذوي الحالات الخاصة .

واشترط تعليم حائل على الراغبين بتسجيل أطفالهم في فئة رياض الأطفال من تاريخ ميلاد 20/12/1435هـ الموافق 14/10/2014 م ممن أكمل ثلاث سنوات ولم يبلغ سن السادسة أن لا يزيد العمر الزمني للطفل عن 6 سنوات للقبول في بـرامج التـدخل المبكـر وحددت الفترة الزمنية للتسجيل كل عام دراسي من بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الذي يسبقه ويغلق بتسديد الشواغر في الروضة على أن تكون أولوية التسجيل لمن يسجل أولاً.

وأوضح تعليم حائل أن الطلاب الذين لهم الأحقية بالتسجيل في الصف الأول الابتدائي هم من أكملوا ست سنوات في موعد بدء العام الدراسي 1438/ 1439هـ أو أقل من ذلك بـ90 يومًا فقط وذلك من كان تاريخ ميلاده في 22/3/1433هـ الموافق 14/2/2012 م إضافة إلى من تقل أعمارهم عن ست سنوات بـ180 يومًا كحد أعلى على أن تتحقق إدارة المدرسة من توافر عدد من المعايير مثل”أن يكون لدى الطفل شهادة صادرة من روضة أطفال معتمدة تثبت التحاقه بها لمدة عام دراسي كامل مع توفر الاستمارة النمائية التي تثبت إتقان الطفل المهارات النمائية إضافة الى التوصية المعتمدة من معلمة الروضة متضمنة قدرته على الالتحاق المبكر بالصف الأول الابتدائي”.

وأفادا تعليم حائل على أن معايير القبول تنطبق على السعوديين وغير السعوديين في مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية ومدارس تحفيظ القرآن ومعاهد وبرامج التربية الخاصة وكذلك المدارس الأجنبية والمدارس المطبقة للبرامج الدولية، مشيرا إلى أن إمكانية التسجيل حسب نوع المستخدمين والصلاحيات عن طريق برنامج نور.

وشدد تعليم حائل على ضرورة وجود إقامة نظامية سارية المفعول لدى الطالب غير السعودي ولا يستثنى من ذلك أي جنسية عدا أبناء دول مجلس التعاون الخليجي حيث يكتفى بصورة من جواز السفر أو صورة الهوية الوطنية الصادرة من بلدانهم، مؤكداً عدم قبول الطالب الذي يحمل تأشيرة زيارة بما في ذلك السوريين واليمنيين.