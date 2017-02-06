وزير التعليم يفتتح جناح مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام

صراحة – محمد المحسن : افتتح معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى, جناح مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام وشركة تطوير للخدمات التعليمية في مهرجان الجنادرية 31.

واطلع معاليه خلال افتتاحه الجناح, على أبرز المنتجات والخدمات التي تعرضها الشركة لزوارها خلال أيام المهرجان.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام حاتم بن سالم العرنوس, أن مشاركة الشركة في المهرجان تهدف إلى التعريف بخدمات ومنتجات الشركة التعليمية والتدريبية والمهنية، إضافة إلى برامجها ومشروعاتها في تطوير المحتوى التربوي والتعليمي والإلكتروني، ودورها في صناعة المبادرات التي تركز على دعم المناهج الدراسية وتطوير المدارس وتقديم التنمية المهنية المستدامة للكوادر التربوية، وكذلك برامج الشركة في تطوير مرحلة الطفولة المبكرة وتطوير التربية الخاصة وتطوير اللغة الإنجليزية، ومشروع المراكز العلمية.

وتشارك شركة تطوير للخدمات التعليمية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 31”, بجناح متخصص يسلط الضوء على عددٍ من منتجات تطوير المدارس وتطوير المحتوى والحلول الإلكترونية التي تقدمها ضمن أعمالها؛ ومنها المنصات والمواقع التعليمية الإلكترونية التي أطلقتها الشركة بالتعاون مع وزارة التعليم، وأبرزها منظومة عين التعليمية.

ودعت الشركة الزوار والمهتمين في تطوير التعليم إلى زيارة جناحها والتعرف إلى الخدمات والمشاريع الجديدة التي تنفذها بالتعاون مع وزارة التعليم .