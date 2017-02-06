ازالة (38) مبسطا عشوائيا خلال حملة على الباعة الجائلين المخالفين بالخفجي

صراحة – خالد الحسين : نفذت بلدية محافظة الخفجي ممثلة بإدارة الرقابة الصحية والمسلخ ، حملة رقابية ميدانية على الباعة المتجولين وبمساندة من قسم النظافة والحركة ببلدية محافظة الخفجي بمعدات وقلابات وعمال نظافة، بالتعاون من قوات أمن الطرق بعمل مسح كامل لجميع مواقع تجمعات الباعة الجائلة بالطرقات والساحات العامة وأمام محطات الوقود بالمحافظة وحدودها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي، أن الباعة الجائلين يمارسون البيع العشوائي والافتراش للمواد الغذائية كالعسل والتمور ومنتجاته والخضار والفواكة والفحم والحطب وبعض السلع التجارية التي تكون معرضة لأشعة الشمس وتقلبات الأجواء من الأتربة والغبار ولافتقادها لضوابط الحفظ والتخزين والنقل كما أنها تعد مجهولة المصدر لعدم معرفة مصدر السلع المعروضة بالطرقات العامة بالمحافظة.

وأشار إلى أنه نتج عن هذه الحملة إزالة المباسط للباعة المتجولين لـ (38) مبسطا مع مصادرة (34) من المفارش والملابس و (30) مراكي (مساند) و (280) كيلو جراما من العسل و (42) كرتون تمور تالفة وبعض الأعمدة الحديدية والطاولات والأخشاب والأشرعة للمباسط العشوائية مع إتلاف جميع هذه المصادرات نهائياً وتم منعهم مع أخذ التعهدات اللازمة عليهم بعدم مزاولة البيع العشوائي أو عرض أغذية بالطرق العامة مع تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المخالفين لأنظمة البيع لجميع الباعة المتجولين، علماً أن الحملة مستمرة على مدار الأسبوع.

وأكد المهندس السبيعي أن البلدية لا تألو جهداً في متابعة ومراقبة المحلات المتعلقة بالصحة العامة ومنع الباعة المتجولين من الأفتراش بالطرقات والساحات العامة مع تطبيق الأنظمة والتعاميم البلدية في تطوير أداء عمل الرقابة الصحية للمنشآت عالية الحساسية حاثاً المواطنين والمقيمين أن يشاركوها حرصها عبر الألتفات لما يقدم لهم ولأبنائهم من أطعمة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، داعيا الجميع للإبلاغ عن الشكاوي والملاحظات البلدية من خلال التواصل على الرقم الموحد 940 عبر نظام بلاغاتي التفاعلي بأمانة المنطقة الشرقية .