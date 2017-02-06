محافظ رجال ألمع ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد العريف حسن الجوني

صراحة – نواف العايد : نقل محافظ رجال ألمع صالح بن سعد فردان اليوم تعازي القيادة لأسرة وأقارب شهيد الواجب العريف حسن بن عواض إبراهيم الجوني الذي استشهد أمس الأول، أثناء ذوده عن الدين والوطن في الحد الجنوبي .

وقال “المحافظ ” لدى زيارته أسرة الشهيد ببلدة كسان جنوب رجال المع : استشهاده فخر لنا جميعا، فقد استشهد دفاعاً عن دينه ووطنه وقدم أغلى ما يملك وهي نفسه” , مؤكداً أن القيادة تثمن الدور الكبير الذي يقدمه هؤلاء الأبطال في الدفاع عن تراب الوطن ودحر المعتدين.

وأعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعا عن الوطن الغالي, مؤكدين أنهم فداءً لتراب الوطن ضد أي معتد.