أمانة المدينة المنورة تضبط منزلاً شعبياً يقوم بتحضير وإعداد المخبوزات

صراحة – فيصل القحطاني : أغلقت الفرق الرقابية التابعة لوكالة الخدمات بأمانة منطقة المدينة المنورة وبلدية قباء , منزلا شعبيا بحي الدويمة يقوم بتحضير وإعداد المخبوزات وتوزيعها على المطاعم والمحلات التجارية، وذلك لمخالفته الاشتراطات الصحية والنظامية لنشاط المخابز، وكذلك مخالفة العمالة لأنظمة الإقامة في المملكة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الرقابية المكلف بأمانة المنطقة محمد بن إحسان عبده أن الفرق الرقابية قامت بضبط المنزل الشعبي الذي لا تتوفر به الاشتراطات الصحية والنظامية التي تضمنت “مخالفة المبنى، ومخالفة التجهيزات، ووجود مواد غذائية مجهولة المصدر، وتدني مستوى النظافة العامة والشخصية للعاملين، مُشيراً إلى أن الفرق الرقابية ضبطت عدداً من العمالة بالموقع لعدم حملهم اقامات نظامية وشهادات صحية وتم تسليمهم للجهات الأمنية.

وأهاب عبده بالمواطنين والمقيمين إلى سرعة الإبلاغ عن حالات الاشتباه في مثل هذه المخالفات وتسجيل بلاغ لدى مركز طوارئ الأمانة على الرقم (940)